١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85802543
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عراقجي يقدم تقريرا شاملا عن المفاوضات غير المباشرة مع اميركا

١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٠٨ ص
رمز الخبر: 85802543
عراقجي يقدم تقريرا شاملا عن المفاوضات غير المباشرة مع اميركا

طهران / 14 نيسان / ابريل/ارنا- قدم وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، خلال اجتماع الحكومة الاحد، تقريرا شاملا عن المفاوضات غير المباشرة التي اجريت مع اميركا بوساطة عمانية في مسقط السبت.

وفي هذا الاجتماع، طرح أعضاء مجلس الوزراء مختلف المواضيع والقضايا المتعلقة بالأجهزة التنفيذية في البلاد.  

كما قدم عراقجي تقريرا شاملا حول الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية التي استضافتها سلطنة عمان.

وعبر رئيس وأعضاء الحكومة عن امتنانهم لقائد الثورة الإسلامية للسماح ببدء هذه المفاوضات، وأشادوا بجهود ومتابعة وزير الخارجية في هذا الصدد.

وعقب الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بخطة التنمية الوطنية السابعة.

انتهى ** 2342

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