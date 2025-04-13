عارف: إقامة معرض "إيران إكسبو" يعزز مكانة إيران في المنطقة

وقال محمد رضا عارف ، يوم الاحد، في اجتماع مجلس سياسات معرض قدرات التصدير (إيران إكسبو) الذي حضره وزراء "التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية" و"الصناعة والتعدين والتجارة" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والمتحدث باسم الحكومة ورئيس بلدية طهران ومسؤولو الوكالات المعنية بإقامة المعرض: "بعد إقامة معرض إيران إكسبو 2025 بجودة عالية، يجب عقد اجتماعات لتقييم الأداء وزيادة المشاركين المحليين والأجانب ومتابعة استراتيجيات المعرض المقبل".

وأشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية بالجهود المبذولة والتنسيق لإقامة معرض قدرات التصدير الإيرانية على أكمل وجه، وأكد: "من خلال إقامة هذا المعرض فإننا نسعى إلى تعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، وينبغي أن يحمل معه إنجازات تطوير التعاون الإقليمي والعابر للحدود".

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة محمد أتابك، أن معرض "إيران إكسبو 2025" تم التخطيط له ايعاز ومتابعة مستمرة من النائب الأول لرئيس الجمهورية، وقال: "لقد حقق عدد الجهات الأجنبية المدعوة إلى هذا المعرض قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مما قد تكون له آثار كبيرة على تجارة إيران مع دول المنطقة والعالم".

وتابع: "في ظل ايعازات النائب الأول لرئيس الجمهورية في المجلس الأعلى للصادرات ارتفع حجم الصادرات غير النفطية بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وفي هذا اللقاء أشار محمد علي دهقان دهنوي رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية إلى استقبال وتسجيل 2700 ناشط اقتصادي بينهم رجال أعمال ومستثمرون من 101 دولة من قارات العالم الـ 5 ، وقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة لتنظيم المعرض السابع للقدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المعروف باسم "إيران إكسبو 2025"، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة مع الجهات ذات العلاقة بإقامة الحدث وتشكيل اللجان التنفيذية.

وقال دهنوي: إن حضور كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين المحليين والأجانب والمصدرين المحليين والوكالات والمجموعات الأخرى النشطة في المجال الدولي زاد بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

واضاف: تقوم شركات التصدير في ست مجموعات منتجات: صناعة الأغذية والزراعة والثروة السمكية والصناعة والسجاد اليدوي والحرف اليدوية والسياحة والأدوية والمعدات الطبية المخبرية والمنتجات الكيميائية ومستحضرات التجميل والنظافة وصناعة البناء والخدمات الهندسية التقنية ومجموعة البتروكيماويات بتقديم منتجاتها وسلعها وخدماتها، كما سيتم عقد اجتماعات متخصصة وجهاً لوجه على هامش هذا المعرض.

سيقام معرض قدرات التصدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المعروف باسم "إيران إكسبو 2025"، في طهران في الفترة من 28 نيسان/ابريل إلى 2 أيار/مايو ، باعتباره أكبر حدث تجاري في البلاد بهدف التعريف بقدرات إيران الإنتاجية والتصديرية والخدمية والتكنولوجية لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول الأخرى حول العالم.

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