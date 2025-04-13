باكستان ترحب بالمفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة

وقال شفقت علي خان، مسؤول العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، مساء الأحد: إن باكستان ترحب بالمفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عمان، في مسقط.

وأضاف البيان: "تعتقد باكستان أن الحوار والدبلوماسية يرسخان السلام والاستقرار في المنطقة ويعززان الهدف الرئيسي المتمثل في حل الخلافات والنزاعات على أساس التفاوض والاحترام المتبادل".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية "أننا نشجع الطرفين على الاستمرار في هذا المسار".

وأعربت حكومة باكستان عن تقديرها لسلطنة عمان على دورها القيم في تسهيل واستضافة هذه المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد اجرى مفاوضات غير مباشرة السبت في مسقط مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن القضية النووية ورفع العقوبات غير القانونية ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات غير المباشرة يوم السبت القادم.

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