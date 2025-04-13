غارات أميركية على اليمن: أكثر من 30 شهيداً وجريحاً واستهدافات متواصلة

وأفاد مراسل الميادين، بأنّ مقاتلات أميركية شنّت غارتين على منطقة "اليَتَمَة" في مديرية "خب والشَّعف" شمال شرق محافظة الجوف، وسط تحليقٍ مُكثّف للطيران الأميركي في أجواء العاصمة اليمنية.

ومنذ أنّ استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر، ضد الولايات المتحدة وضد كيان الاحتلال، في إثر تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشنّ واشنطن عدواناً على اليمن مستهدفةً بالغارات محافظات مختلفة.

ويوم الأحد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مستهدفة قاعدة "سودت ميخا" شرقي أسدود، ومطار "بن غوريون" في يافا المحتلة، وهدفاً حيوياً في عسقلان المحتلة.

وفي وقتٍ سابق، شدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، على أنّ "الأميركي لم يتمكّن ولن يتمكّن من إضعاف قدراتنا العسكرية"، مطمئناً أنّ "العدوان الأميركي يسهم في تطويرها أكثر فأكثر".

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