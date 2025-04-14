الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية مسيّرة نوع MQ_9 في محافظة حجة

وافادت وكالة "سبأ" ان القوات المسلحة اليمنية قالت في بيان صادر عنها الاحد، أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض- جو محلي الصنعِ.. مشيرة إلى أن هذه الطائرة تعد الرابعة التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال أسبوعين، والتاسعة عشرة خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لغزة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أن قدراتها العسكريةَ لم تتأثر وأن العدوان الأمريكي المستمر على اليمن لن يحقق إلا المزيد من الخيبة والفشل.

وأكد البيان، أن القوات المسلحة وهي تتصدى بعون الله للعدوان المساند للعدو الإسرائيلي لن تتوقف عن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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