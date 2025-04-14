ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأميركي على مصنع السواري في صنعاء إلى 5 شهداء

وأعلنت قناة "المسيرة" بأن الجيش الأمريكي شن ثلاث غارات على مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وكانت مصادر يمنية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط شهيدين وعدد الجرحى 12.

وشهدت مناطق متفرقة من اليمن، وخاصة محافظة الحديدة، هجمات أميركية عدوانية خلال الأسابيع الأخيرة.

دعماً للكيان الصهيوني، وفي محاولة لكسر الحصار البحري المفروض عليه من قبل اليمن، تنفذ الولايات المتحدة هجمات شديدة على المناطق السكنية والمدنيين اليمنيين، والتي خلفت حتى الآن مئات الشهداء والجرحى.

ورغم هذه الهجمات، تواصل القوات المسلحة اليمنية دعمها للمقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقامت بعمليات نوعية استهدفت عمق العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة والسفن التابعة للاحتلال، وحتى السفن الأمريكية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وأسقطت عدة طائرات أمريكية مسيرة متطورة.

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