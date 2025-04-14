١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١١ ص
رمز الخبر: 85802631
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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بمناسبة يوم احياء ذكرى الشاعر عطار النيشابوري؛

بقائي يستذكر الشاعر عطار النيشابوري في يوم احياء ذكراه

١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١١ ص
رمز الخبر: 85802631
بقائي يستذكر الشاعر عطار النيشابوري في يوم احياء ذكراه

طهران/14 نيسان/ابريل/ارنا-استذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية"اسماعيل بقائي" الشاعر والمفكر الايراني العظيم عطار النيشابوري بمناسبة يوم ذكرى عطار النيشابوري، في رسالة عبر الفضاء الاجتماعي.

وبمناسبة هذا اليوم، وعلى صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) ،استذكر بقائي الشاعر النيشابوري بشعر له، كاتبا: 

من كان يخاف من الأعداء

فان عمله كان مختلفا في كل لحظة

اتق الله ولا تخف من أعدائك

ويحفظك  الله

واضاف بقائي: 25 فروردين  (14 نيسان/ابريل) هو يوم إحياء ذكرى المفكر والحكيم الإيراني العظيم في القرن السادس الهجري، محمد فريد الدين عطار النيشابوري، مؤسس تذكرة الأولياء ومنطق الطير.لقد أثرت نظرته الرومانسية للحقيقة على الأدب الفارسي، كما زين إرثه الفكري الثقافة الإيرانية بالتصوف السامي.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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