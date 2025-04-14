بقائي يستذكر الشاعر عطار النيشابوري في يوم احياء ذكراه

وبمناسبة هذا اليوم، وعلى صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) ،استذكر بقائي الشاعر النيشابوري بشعر له، كاتبا:

من كان يخاف من الأعداء

فان عمله كان مختلفا في كل لحظة

اتق الله ولا تخف من أعدائك

ويحفظك الله

واضاف بقائي: 25 فروردين (14 نيسان/ابريل) هو يوم إحياء ذكرى المفكر والحكيم الإيراني العظيم في القرن السادس الهجري، محمد فريد الدين عطار النيشابوري، مؤسس تذكرة الأولياء ومنطق الطير.لقد أثرت نظرته الرومانسية للحقيقة على الأدب الفارسي، كما زين إرثه الفكري الثقافة الإيرانية بالتصوف السامي.

انتهى**ر.م