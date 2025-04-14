١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٢٥ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85802831
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رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني: معظم أنشطة إيران الفضائية ذات طبيعة اقتصادية

١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٢٥ ص
رمز الخبر: 85802831
رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني: معظم أنشطة إيران الفضائية ذات طبيعة اقتصادية

طهران/ 14 نيسان / ابريل/ارنا-أكد رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني أن 10 إلى 20 بالمئة فقط من أنشطة إيران الفضائية ذات طبيعة سيادية، مضيفا: "معظم أنشطة إيران الفضائية ذات طبيعة اقتصادية".

وأشار"وحيد يزدانيان" في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إلى أن العديد من أنشطة الفضاء الإيرانية كانت خلف الأبواب المغلقة حتى الآن، مضيفا: "نحن نبذل قصارى جهدنا لجعل هذه الإجراءات شفافة للجمهور.

وأوضح أن أغلب الجمهور يجهل أنشطة هذا العهد البحثي، موضحاً:إن غالبية أنشطة هذا المركز هي أنشطة اقتصادية وسلمية تماماً".

وتابع يزدانيان:معظم أنشطة الفضاء الإيرانية روتينية وعملية، وجميع هذه المنتجات تم إنتاجها بفضل جهود الباحثين المحليين.

وتفقد الصحفيون المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر الصحفي واطلعوا على نشاطات معهد الأبحاث وإنجازات صناعة الفضاء في البلاد.

یتبع..

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