وزير النفط الإيراني يصل إلى بغداد

أدى "باك نجاد" الذي وصل إلى بغداد بدعوة من نظيره العراقي تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني والمهندس ابومهدي في مطار بغداد.

وتستمر زيارة وزير النفط إلى بغداد يومين ومن المقرر أن يلتقي المسؤولين العراقيين ويبحث معهم تطوير التعاون في قطاع الطاقة.

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي، ووزيري النفط والكهرباء.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات التعاون مع وزارة النفط العراقية، وكذلك اتفاقيات التعاون بشأن تزويد محطات الكهرباء العراقية بالغاز.

وفي وقت سابق، أشار"باك نجاد" إلى أنه سيزور العراق خلال الأيام القليلة المقبلة بدعوة من وزير النفط العراقي وقال: لدينا علاقات وتعاون جيد مع العراق في مختلف المجالات وهذا التعاون قائم بشكل خاص في صناعة النفط وتنفيذ المشاريع النفطية بين البلدين؛ منوها بأنه سيتم توقيع مذكرات تفاهم في مجال الطاقة خلال الزيارة.

وكان وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد التقى بوزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في فبرایر 2024 وأكدا على تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء بين البلدين.

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