مساعد رئيس الجمهورية : نأمل بأن تنتهي المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل مربح للطرفين

وخلال لقاء للناشطين الاقتصاديين بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) اليوم الاثنين، صرح قائم بناه : يجب الإشادة بقائد الثورة الاسلامية وتقدير جهوده على الكرامة والعزة التي خلقها في هذه المفاوضات غير المباشرة، كما عبّر عن امله في ان تنتهي المفاوضات التي تجرى مع امريكا، انطلاقا من مبدا العزة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية الحكيمة، بشكل مربح.

واشار قائم بناه الى انه وفي المستقبل غير البعيد، ستتمتع الجمهورية الاسلامية الايرانية بحضور أكبر على الساحة الدولية، وستتسارع وتيرة التنمية في البلاد، مما يؤدي إلى إزالة القيود الاقتصادية وتوفير فرص لرجال الاعمال؛ مؤكدا ضرورة تعزيز الصناعة السياحية واستقبال المزيد من السياح الاجانب في المرحلة القادمة.

واضاف المساعد التنفيذي لرئس الجمهورية، اليوم يقف المستثمرون ورجال الأعمال في ساحة المواجهة ضد أعداء الشعب الإيراني، متحملين الاوضاع الاقتصادية الصعبة، للدفع بمسيرة التقدم والازدهار الاقتصادي في البلاد.

وفيما نوه بمواقف قائد الثورة الاسلامية الداعمة للحكومة، صرح هذا المسؤول، بان "الحكومة تمكنت بفضل هذا الدعم، من اتخاذ خطوات للنهوض بجميع أنحاء البلاد"، موضحا بأن رؤية الرئيس بزشكيان قائمة على مبدا العدالة.

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