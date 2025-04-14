عارف : لا يوجد أي عائق أمام التواصل مع دول أوراسيا

وأضاف عارف في تصريح له الیوم الاثنين : إن سير التعاون وتطوير العلاقات، خاصة مع الدول الأوراسية، كان إيجابيا وناجحا للغاية، والآن نحن نمتلك أفضل الظروف من اجل تطوير التعاون مع دول المنطقة.

وتابع : إن تطوير علاقات بين إيران مع دول المنطقة، اكتسب زخما إضافيا بعد انضمامها الى منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة الـ "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأكد النائب الاول لرئيس الجمهورية قائلا : يجب أن نمضي بالإنتاج الوطني بناءً على المزايا المتاحة، وبما يتيح لنا تنشيط السوق في نطاق الحضارة الإيرانية.

انتهی**2054 / ح ع **