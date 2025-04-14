حماس تدين اقتحام المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى

وأعلنت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، أن "الاقتحام يمثل انتهاكا متجددا، ومحاولة مستمرة لتهويد المسجد الأقصى وطمس هويته العربية والإسلامية".

ودعت حماس، "الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية" إلى "تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع التهويد عليه، وتصعيد عمليات الاشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا وقضيتنا الوطنية".

كما طالبت الحركة، "الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي"، بـ"التحرك العاجل لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية المسجد الأقصى من المخاطر المتزايدة التي تهدده، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة".

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المصدر/ الأناضول



