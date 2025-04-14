١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٠٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85803440
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حماس تدين اقتحام المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى

١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٠٧ م
رمز الخبر: 85803440
حماس تدين اقتحام المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى

طهران /14 نيسان/ أبريل/ إرنا- دانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اقتحام مستوطنين صهاينة باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، تحت حماية الشرطة، وأدائهم طقوسا تلمودية؛ معتبرة أنه محاولة مستمرة لتهويد المسجد.

وأعلنت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، أن "الاقتحام يمثل انتهاكا متجددا، ومحاولة مستمرة لتهويد المسجد الأقصى وطمس هويته العربية والإسلامية".

ودعت حماس، "الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية" إلى "تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع التهويد عليه، وتصعيد عمليات الاشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا وقضيتنا الوطنية".

كما طالبت الحركة، "الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي"، بـ"التحرك العاجل لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية المسجد الأقصى من المخاطر المتزايدة التي تهدده، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة".

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ الأناضول

 

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