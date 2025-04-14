١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85803486
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سفير إيران الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي غروسي

١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ م
رمز الخبر: 85803486
سفير إيران الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي غروسي

طهران /14 نيسان/ أبريل/ إرنا- أعرب السفير والممثل الدائم الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رضا نجفي"، عن أمله في أن تؤدي الزيارة المرتقبة للمدير العام للوكالة "رافائيل غروسي" لطهران إلى تعزيز التعاون بين الجانبين؛ وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالاخير اليوم في فيينا.

وأفادت "إرنا" بأن "نجفي" قدم، في هذا اللقاء، أوراق اعتماده إلى "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتباحث معه بشان التعاون بين إيران والوكالة، وكذلك زيارة غروسي المرتقبة لطهران.

واكد السفير الايراني الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على اهميو الدور المستقل والفني والمحايد للوكالة.

من جانبه، أشار "غروسي"، إلى أهمية استمرار التعاون بين إيران والوكالة، كما تحدث عن ضرورة السعي لتوفير أجواء إيجابية وبناءة بين جميع الأطراف.

واستعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء، وجهات النظر حول التطورات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السلمي.

انتهى**9365 / ح ع **

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