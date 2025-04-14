سفير إيران الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي غروسي

وأفادت "إرنا" بأن "نجفي" قدم، في هذا اللقاء، أوراق اعتماده إلى "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتباحث معه بشان التعاون بين إيران والوكالة، وكذلك زيارة غروسي المرتقبة لطهران.

واكد السفير الايراني الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على اهميو الدور المستقل والفني والمحايد للوكالة.

من جانبه، أشار "غروسي"، إلى أهمية استمرار التعاون بين إيران والوكالة، كما تحدث عن ضرورة السعي لتوفير أجواء إيجابية وبناءة بين جميع الأطراف.

واستعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء، وجهات النظر حول التطورات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السلمي.

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