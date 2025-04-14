مشاورات هاتفية بين وزيري خارجية إيران والعراق

وخلال استعراضه مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية والدولية، أطلع عراقجي نظيره العراقي على المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط وجولتها المقبلة، والتي ستقام في دولة أوروبية برعاية وزير الخارجية العماني مثل الجولة الأولى.

بدوره اعرب وزير الخارجية العراقي عن ارتياحه لمسار الحوار القائم، مثمنًا الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تسهيل المفاوضات"، مؤكدًا، "دعم العراق لأي جهد يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

ووجه عراقجي "دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار دعم الحوار الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين".

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