١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85803553
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وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٧ م
رمز الخبر: 85803553
وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

طهران / 14 نيسان / ابريل/ارنا- بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي.

وافاد تقرير لوزارة الخارجية الايرانية أن عراقجي شرح، في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاثنين، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وأبلغ وزير الخارجية السعودي بالمفاوضات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط والجولة القادمة من هذه المفاوضات والتي، كالجولة الأولى، ستجري برعاية وزير خارجية عمان في إحدى الدول الأوروبية.

بدوره عبّر وزير الخارجية السعودي عن تقديره للمعلومات التي قدمها وزير الخارجية الايراني في هذا الصدد، وترحيبه بسير المفاوضات، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية لإيران والمنطقة بأسرها.

انتهى ** 2342

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