بقائي في تصريح لـ "ارنا": الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية الاميركية غير المباشرة تقام في مسقط

وقال بقائي، رافضاً التكهنات حول مكان انعقاد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "بعد المشاورات، تقرر أن تقوم مسقط ايضا باستضافة الجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي ستعقد يوم السبت".

يذكر ان المفاوضات غير المباشرة بين ايران واميركا جرت يوم السبت بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن القضية النووية ورفع العقوبات الجائرة وغير القانونية، بحضور المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، وكبار المفاوضين في مجال رفع العقوبات والقضية النووية والخبراء المعنيين.

وخلال الجولة الأولى من هذه المفاوضات، تولت وزارة الخارجية العمانية مهمة تبادل الرسائل الشفوية والخطية بين الوفدين الإيراني والأميركي.

انتهى ** 2342