١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85803587
T T
٠ Persons

سمات

بزشكيان يهنئ البعثة الايرانية لتألقها في الاولمبياد الطلابي الرياضي

١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ ص
رمز الخبر: 85803587
بزشكيان يهنئ البعثة الايرانية لتألقها في الاولمبياد الطلابي الرياضي

طهران / 15 نيسان / ابريل/ارنا- هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعضاء البعثة الطلابية الايرانية لفوزهم بـ86 ميدالية ملونة والعديد من ألقاب البطولة في دورة الألعاب الأولمبية العالمية للطلاب تحت 15 عاما في صربيا، واعتبر ذلك دليلا على موهبة وقدرة وجهد ومثابرة بناة مستقبل البلاد هؤلاء.

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس بزشكيان يوم الاثنين: بفضل جهودكم أيها الطلبة الموهوبون في إيران الإسلامية، أظهرت ساحة الألعاب الأولمبية العالمية للطلاب 2025 في صربيا مرة أخرى القدرات الرياضية للبلاد وأضافت صفحة جديدة إلى الفخر الرياضي لشعبنا.

واضاف: إن الفوز بـ 86 ميدالية ملونة والعديد من ألقاب البطولة يدل على موهبة وقدرة وجهد ومثابرة بناة المستقبل هؤلاء.

وتابع: آمل أنه من خلال التخطيط الدقيق والاهتمام الأكبر من المسؤولين في مجال الرياضة الطلابية كأساس وقاعدة لتطوير الرياضات البطولية، ان يتم توفير منصات أكثر ملاءمة لاستمرار مفاخركم ايها الطلبة. وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى خلق بيئة طلابية نابضة بالحياة والنشاط، فإننا سنشهد جيلاً حيويا ونشطاً وصحياً في البلاد.

يذكر ان البعثة الطلابية الايرانية حلت في المركز الخامس بين الدول المشاركة بحصدها 86 ميدالية (29 ذهبية و 28 فضية و 29 برونزية).

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .