بزشكيان يهنئ البعثة الايرانية لتألقها في الاولمبياد الطلابي الرياضي

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس بزشكيان يوم الاثنين: بفضل جهودكم أيها الطلبة الموهوبون في إيران الإسلامية، أظهرت ساحة الألعاب الأولمبية العالمية للطلاب 2025 في صربيا مرة أخرى القدرات الرياضية للبلاد وأضافت صفحة جديدة إلى الفخر الرياضي لشعبنا.

واضاف: إن الفوز بـ 86 ميدالية ملونة والعديد من ألقاب البطولة يدل على موهبة وقدرة وجهد ومثابرة بناة المستقبل هؤلاء.

وتابع: آمل أنه من خلال التخطيط الدقيق والاهتمام الأكبر من المسؤولين في مجال الرياضة الطلابية كأساس وقاعدة لتطوير الرياضات البطولية، ان يتم توفير منصات أكثر ملاءمة لاستمرار مفاخركم ايها الطلبة. وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى خلق بيئة طلابية نابضة بالحياة والنشاط، فإننا سنشهد جيلاً حيويا ونشطاً وصحياً في البلاد.

يذكر ان البعثة الطلابية الايرانية حلت في المركز الخامس بين الدول المشاركة بحصدها 86 ميدالية (29 ذهبية و 28 فضية و 29 برونزية).

انتهى ** 2342