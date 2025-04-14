١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85803592
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ايران وروسيا تؤكدان على استمرار التعاون الدبلوماسي الوثيق

١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٥٠ ص
رمز الخبر: 85803592
ايران وروسيا تؤكدان على استمرار التعاون الدبلوماسي الوثيق

لندن / 15 نيسان / ابريل/ارنا- التقى السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا مع نظيره الروسي، وأكد الجانبان على استمرار التعاون الدبلوماسي الوثيق.

ونشر ميخائيل أوليانوف، كبير الدبلوماسيين الروس في فيينا، رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) مساء الاثنين، كتب فيها: "التقيت اليوم مع رضا نجفي، الممثل الدائم الجديد لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا".

وأضاف: "في هذا اللقاء، اتفقنا على استمرار التعاون التقليدي والوثيق بين البعثتين الدبلوماسيتين الإيرانية والروسية".

ومن المعتاد أن يجتمع سفيرا إيران وروسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها لمناقشة التعاون بين البلدين.

وكان نجفي، الذي بدأ مهمته مؤخرا في البعثة الإيرانية، قد التقى في وقت سابق من يوم الاثنين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقدم له اوراق اعتماده، وناقش معه تعاون إيران مع الوكالة، وكذلك زيارة غروسي المرتقبة إلى طهران.

انتهى ** 2342

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