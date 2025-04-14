السفير الايراني لدى موسكو يدعو رجال الأعمال الروس للمشاركة الفعالة في معرض "إيران اكسبو"

واكد الجانبان في هذا اللقاء على أهمية التعاون التجاري وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وأعلنا استعدادهما لتطوير العلاقات التجارية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي.

وخلال اللقاء أشار السفير الإيراني لدى روسيا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموا متزايدا، وأكد على التنفيذ الدقيق لاتفاقية التجارة الحرة.

وفي إشارة إلى إقامة معرض قدرات التصدير الإيرانية المعروف باسم "إيران إكسبو 2025" في المستقبل القريب، دعا الشركات والناشطين الاقتصاديين في الاتحاد الروسي للمشاركة الفعالة في هذا المعرض.

وأعلن جلالي أيضا أن وفدا تجاريا رفيع المستوى برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية سيزور موسكو قريبا.

من جانبه أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين عن ارتياحه للزيارة المرتقبة للوفد الإيراني إلى روسيا، وأوضح أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين جيد، لكنه لا يتناسب مع القدرات الموجودة لديهما ويجب زيادته.

ودعا رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية إلى مشاركة أكبر لشركات البلدين في المعارض التخصصية في كل منهما ووصف اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وروسيا بأنها منصة مناسبة للتحول في التجارة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على الزيارة المقبلة لرئيس غرفة التجارة الايرانية صمد حسن زاده مع وفد كبير من رجال الأعمال والتجار الإيرانيين، بالإضافة إلى موعد وتفاصيل هذه الزيارة.

يذكر انه تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا قبل نحو عام ونصف ، وبعد التصديق عليها من قبل برلماني البلدين ستدخل حيز التنفيذ يوم 15 ايار/مايو.

وبموجب أحكام هذه الاتفاقية فإن 87 بالمئة من السلع التجارية بين إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستحظى بالإعفاءات الجمركية.

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