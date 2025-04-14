تعزيز التعاون النفطي بين إيران وروسيا

وعقد اجتماع مشترك بين مسؤولي شركة هندسة وتطوير النفط الإيرانية وشركة "زد إن فوستوك" الروسية (ZNV)، بهدف دراسة استراتيجيات تطوير الحقول النفطية وتعزيز التعاون الفني.

عقد هذا الاجتماع يوم الاثنين في مقر شركة هندسة وتطوير النفط الإيرانية بحضور نصرالله زارعي المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة ومنفذي خطط التطوير وزيادة الإنتاج لحقول "آبان وبايدار غرب" و"جشمة خوش ودالبري وبايدار شرق".

وفي هذا الاجتماع الذي حضره أيضًا مسؤولون رفيعو المستوى من شركة ZNV الروسية، ناقش الطرفان، الحلول لإزالة العقبات القائمة، واكدا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة.

وتتولى شركة ZNV الروسية، بصفتها المقاول، تنفيذ مشاريع تطوير هذه الحقول، ويعتبر هذا اللقاء خطوة إيجابية وفعالة تهدف إلى تمهيد الطريق للتعاون وتسريع تقدم المشاريع.

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