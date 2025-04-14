سناتور روسي: إيران شريك موثوق به

وذكر غريغوري كاراسين في تصريح له يوم الاثنين ، أن إيران عضو كامل العضوية في المنظمات الدولية الرائدة مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وأصبحت مؤخرا عضوا مراقبا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار السناتور الروسي إلى أن المعاهدة السابقة بين البلدين لا تلبي الاحتياجات في ظل التطورات في العالم، وقال: "من خلال التصديق على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة وتنفيذها، ستوسع روسيا وإيران العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".

واكد ان المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا تعزز أيضا التعاون بين برلماني البلدين في المحافل الدولية.

من جانبه قال سيرغي كيسلياك، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، في هذا الصدد: "إن المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا هي مثال جيد على كيفية صياغة الوثائق بشكل نوعي وشامل وعميق، سواء من حيث المحتوى أو الشكل، وليس لدي شخصيا أي سؤال حول التصديق عليها أو نصها".

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