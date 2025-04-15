القسام تعلن الاشتباك مع قوات الاحتلال شرق مدينة غزة

وكانت “القسام”، أعلنت الأحد، أنها “أوقعت بقوة صهيونية في رفح جنوبي قطاع غزة”.

وأضافت أن مجاهديها “فجروا منزلا مفخخا بقوة صهيونية تسللت لمنطقة أبو الروس شرق رفح وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

كما قالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، إنها قصفت “قوات العدو الصهيوني المتوغلة شرق محور نتساريم برشقة صاروخية”.

وفي الأثناء عرضت سرايا القدس مشاهد من رصد وقنص مجاهديها لقنّاص صهيوني أثناء تنفيذه عمليات قنص للمدنيين من أعلى تلة المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبالتوازي مع ذلك ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار دوت في نحو 300 مدينة وبلدة في الداخل المحتل.

وتنصلت قوات الاحتلال، في الـ 18 من آذار/مارس الماضي، من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على القطاع المدمر.

وترتكب قوات الاحتلال، بدعم أمريكي مطلق، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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