أنصار الله يرد على إرسال الولايات المتحدة مساعدات عسكرية للكيان الصهيوني

وكتب نصر الدين عامر في حسابه على منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثلاثاء، "أمريكا تعلن عزمها تسليم دفعة كبيرة من الأسلحة والقنابل للعدو الصهيوني، وهناك من يريد نزع سلاح المقاومة.

وأضاف: "أي نفاق وفجور هذا..ينزع سلاح الضحية ويعطى القاتل مزيد من السلاح؟!"

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي سيحصل قريبا على 13 ألف قطعة سلاح وذخيرة جوية جديدة من الولايات المتحدة.

وتشمل هذه الأسلحة والذخائر 10 آلاف قطعة سلاح وذخيرة تم إيقاف شحنها إلى الكيان الصهيوني خلال رئاسة الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن".

وأضافت الصحيفة أن هذه الكمية من الذخيرة من المتوقع أن تعوض احتياطيات الجيش الإسرائيلي التي استنفدت خلال الحرب التي استمرت 18 شهرا.

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