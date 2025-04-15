رئيس السلطة القضائية الباكستانية يؤكد على توطيد التعاون القضائي والقانوني مع إيران

ووفقا لم اوردته إدارة العلاقات العامة في المحكمة العليا الباكستانية،فقد التقى رئيس السلطة القضائية الباكستانية "يحيى آفريدي" ،السفير الايراني لدى اسلام آباد "رضا أميري مقدم". وخلال هذا اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، مع التركيز على المستوى الحالي للتفاعلات في مجال القضاء والعدل والقضايا القانونية الأخرى.

كما اشار رئيس السلطة القضائية الباكستانية ، في هذا اللقاء، الى أهمية العلاقات الوثيقة والجيدة بين طهران وإسلام آباد،مؤكدا على ضرورة توسيع وتوطيد التعاون القضائي والقانوني الثنائي.

وبدوره، هنأ السفير الإيراني ،آفريدي على توليه مهمته الجديدة في رئاسة السلطة القضائية الباكستانية، كما دعاه لزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل الجانب الباكستاني.

وفي هذا اللقاء دعا أميري مقدم إلى تنفيذ الاتفاقيات القانونية والقضائية بين البلدين وخاصة قضية تسريع عملية تبادل المحكومين.

كما أعلن أيضا عن رغبة رئيس السلطة القضائية الإيرانية في القيام بزيارة رسمية إلى باكستان لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

هذا، وتم الاتفاق في هذا اللقاء على الزيارات الرسمية المتبادلة والمرتقبة بين البلدين من قبل رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الإسلام والمسلمين "غلام حسين محسني إيجئي"،و رئيس السلطة القضائية الباكستانية "يحيى آفريدي".

انتهى**ر.م