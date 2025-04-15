بالصور.. وادي الحب في محافظة جهار محال وبختياري غرب البلاد

طهران/ارنا- يعد وادي الحب من أجمل وأنظف المعالم السياحية في محافظة جهارمحال وبختياري، ويتدفق من خلاله نهر الكارون. يقع هذا الوادي بالقرب من منطقة ناغان بمدینة كيار، على بعد 110 كيلومتر من مدينة شهركرد. بحسب الأساطير المحلية فإن سبب تسمية وادي الحب في شهركرد بهذا الاسم يعود إلى زمن بعيد جداً. في ذلك الوقت، كان شاب وحبيبته يعيشان على جانبين من الوادي وبسبب عدم وجود جسر، كان من المستحيل بالنسبة لهما الوصول إلى بعضهما. لا يوجد دليل قاطع فيما يتعلق بصحة هذه الأسطورة؛ ولكن منذ ذلك الحين، أصبحت هذه المنطقة تُعرف باسم وادي الحب.