بقائي: نعرب عن قلقنا إزاء الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان مدينة الفاشر السودانية

وفي معرض ادانته للحصار الذي تتعرض له مدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان، والهجوم على المواطنين العزل النازحين في مخيمي زمزم وأبو شوك ،اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" عن قلقه إزاء الوضع الخطير، ودعا إلى رفع الحصار عن الفاشر ووقف الهجمات وحماية أرواح المدنيين استنادا إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي.

كما اكد بقائي أيضا على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئي الداعم لسيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه.

يشار الى ان قوات الدعم السريع المتمردة،قد سيطرت على مخيم زمزم للاجئين بعد أيام من الهجمات والقتال. وكانت جماعات حقوق الإنسان قد أعلنت في وقت سابق أن موجة جديدة من الهجمات التي شنها متمردون سودانيون على مخيم زمزم للاجئين قرب مدينة الفاشر السودانية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمم المتحدة ،الاثنين، أن الأرقام الأولية من مصادر محلية تشير إلى مقتل أكثر من 300 مدني خلال الاشتباكات التي اندلعت يومي الجمعة والسبت حول مخيمي زمزم وأبو شوك ومدينة الفاشر.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن نحو 400 ألف من سكان مخيم زمزم أجبروا على مغادرة منازلهم في المخيم. كما نزح نحو 13 مليون شخص، منهم نحو 3.8 مليون فروا إلى الدول المجاورة، منذ بداية الحرب الأهلية السودانية في 15 من شهر نيسان/ أبريل من عام 2023.

انتهى**ر.م