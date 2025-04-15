الصحة بغزة: 17 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 51000 شهيدا، و 116 ألفا و 343 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023م.

تجدر الاشارة إلى أنه بلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 إلى 1630 شهيدا و 4302 إصابة.

بدوره، قال قيادي بحركة حماس الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن التقديرات الداخلية بشأن جولة المفاوضات التي شهدتها القاهرة فشلت في ظل التصور الذي تم طرحه خلالها.

وشدد القيادي بالحركة، على أن "المقترح المقدم بصيغته التي تسلمها الوفد المفاوض مرفوضة تماماً بإجماع الفصائل وغير قابل للنقاش، في ظل اشتراطه نزع سلاح المقاومة، وكذلك عدم تقديمه ما يفيد بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل الأراضي التي يتواجد بها داخل قطاع غزة".

ولفت القيادي إلى أن هناك مخططاً أميركياً إسرائيلياً لنزع ورقة المحتجزين من المقاومة حتى يتم تنفيذ مخطط الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، لتفريغ غزة وتهجير سكانها بالكامل"، مشدداً أن "ما يعيقهم هو ورقة الأسرى وما تمثله من ضغط عليهم"، قائلا إن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، وترامب يقامران بمصير الأسرى".

انتهى**3276