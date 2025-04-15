مسؤول : إنقاذ طاقم سفينة أجنبية بنجاح في مياه عسلوية جنوب ايران

واوضح "حاجي رضائي" للصحفيين اليوم، انه وبعد تلقي بلاغ طوارئ من السفينة المذكورة بخصوص حالة طوارئ لأحد أفراد الطاقم، تم التنسيق اللازم على الفور مع مركز البحث والإنقاذ البحري في "عسلوية"، وتوجيه سفينة انقاذ "ناجي 20" إلى الموقع المعلن.

واضاف : بعد وصول فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث وتقييم الوضع، تم انتشال المصاب في الساعة 3:46 عصرا، واعاده إلى ميناء عسلوية على وجه العجالة.

وتابع مساعد الشؤون البحرية في المديرية العامة للموانئ والملاحة البحرية بمدينة بوشهر (جنوبي البلاد) : لقد تم نقل الشخص المذكور بواسطة سيارة الإسعاف التي كانت متواجدة هناك، عند الساعة 4:35 مساء؛ بعد وصول سفينة الإنقاذ "ناجي 20 "الى الرصيف عند الساعة 4:55 مساء.

وأكد حاجي رضائي على استعداد مراكز البحث والإنقاذ البحري في المحافظة بشكل كامل، وأعلن عن مواصلة الجهود على مدار الساعة للحفاظ على سلامة البحارة والسفن في مياه الخليج الفارسي.

انتهى**ر.م / ح ع **