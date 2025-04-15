١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٥٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85804297
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مفوضية أممية : "إسرائيل" قتلت 71 مدنيا لبنانيا منذ وقف إطلاق النار

١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٥٦ م
رمز الخبر: 85804297
مفوضية أممية : "إسرائيل" قتلت 71 مدنيا لبنانيا منذ وقف إطلاق النار

طهران /15 نيسان/ أبريل/ إرنا- أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار على لبنان، أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 71 مدنيا وإلحاق دمار واسع النطاق بالبنية التحتية المدنية في هذا البلد.

وأوضحت المفوضية الاممية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في لبنان تواصل قتل وإصابة المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية؛ مؤكدة بأن 71 مدنيا بينهم 14 امرأة و 9 أطفال قتلوا من قبل القوات الإسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

كما أعربت عن تزايد قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الحدودية اللبنانية، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية، والحيلولة دون استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في هذا البلد.

انتهى**9365 / ح ع**

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المصدر/ الجزيرة

 

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