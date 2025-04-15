مفوضية أممية : "إسرائيل" قتلت 71 مدنيا لبنانيا منذ وقف إطلاق النار

وأوضحت المفوضية الاممية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في لبنان تواصل قتل وإصابة المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية؛ مؤكدة بأن 71 مدنيا بينهم 14 امرأة و 9 أطفال قتلوا من قبل القوات الإسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

كما أعربت عن تزايد قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الحدودية اللبنانية، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية، والحيلولة دون استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في هذا البلد.

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المصدر/ الجزيرة



