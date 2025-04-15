وزير الدفاع الايراني يؤكد على تطوير التعاون مع طاجيكستان

وافادت ارنا، بأن العميد نصير زادة استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الطاجيكي الجديد "امام علي صابرزادة"؛ حيث هنأه بتولي حقيقة الدفاع لدى حكومة بلاده، واعتبر اختياره الجمهورية الاسلامية الايرانية كاول وجهة خارجية له بعد توليه المنصب الجديد، مؤشرا على الشان الخاص الذي يتمتع به التعاون الدفاعي والعسكري على صعيد العلاقات بين طهران ودوشنبة.

وفي معرض الاشارة الى المشتركات العديدة ومنها اللغوية والثقافية والدينية والتاريخية والحضارية التي تجمع بين ايران وطاجيكستان، نوه وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، بالشان الخاص الذي تتمتع بها الاخيرة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية.

ومضى العميد نصير زادة الى القول : ايران تحمل رؤية ستراتيجية وقائمة على الاحترام المتبادل حيال جمهورية طاجيكستان؛ لافتا في السياق الى كلام قائد الثورة الاسلامية حول العلاقة مع هذا البلد، وتاكيد سماحته بانها "اواصر اخوة وقرابة".

كما اشار الى كثرة الزيارات المتبادلة بين رؤساء الجمهورية الايراني والطاجيكي، طوال العقود الثلاثة الاخيرة؛ واعتبرها تجسيدا لمدى اهتمامهم وتركزيهم على توسيع العلاقات الثنائية.

وتابع قائلا : ان اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، والزيارة الاخيرة للرئيس بزشكيان الى دوشنبة، وتوقيع البلدين على 22 وثيقة للتعاون، شكّل منعطفا في مسار الجهود الهادفة الى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

ومضى وزير الدفاع الايراني : كما ان البلدين يقيمان تعاونا جيدا لدى المحافل الدولية، ونوعا ما لديهما مواقف موحدة حيال القضايا الاقليمية والدولية.

وعن التطورات الدولية الاخيرة، اعتبر نصير زادة انها باتت سريعة وامنية؛ مؤكدا ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة عبر الحضور في اجتماعات الامم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، من اجل التنسيق لتجنب المشاكل الامنية ومكافحة الارهاب والتطرف، بين البلدين.

كما تطرق الى الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، مستنكرا صمت بعض المنظمات والجهات الدولية التي تدعي حماية الحقوق الانسانية، قبال جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق اهل غزة والشعب اللبناني؛ وطالب بالضغط على هذا الكيان ليتوقف عن ارتكاب المزيد من جرائم الابادة والتطهير العرقي ضد الابرياء.

من جانبه، لفت وزير الدفاع الطاجيكي الى وفور القواسم المشتركة بين البلدين، ومنها الاجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية، قائلا : ان طهران ودوشنبة حققتا نتائج مميزة على صعيد التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية.

واعتبر اللواء صابرزادة، في لقائه العميد نصير زادة اليوم، ان التعاون الايراني الطاجيكي في المجالات الدفاعية، يحظى بدعم قادة البلدين وبما يتيح الفرص لتطويره اكثر فاكثر.

ودعا وزير الدفاع الطاجيكي، الى تعزيز التعاون مع ايران وبذل جهود مشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف وتهريب السلاح والجرائم المنظمة؛ وبما يسهم في تعزيز الامن الاقليمي ايضا.

انتهى ** ح ع