ايران تثمن موقف تركيا البناء من مفاوضاتها غير المباشرة مع امريكا

وتباحث الجانبان في هذا الاتصال، حول اخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية، مضافا الى سير المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

واشاد عراقجي، بموقف تركيا البناء حيال المواقف المبدئية التي ابدتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

من جانبه، عبر وزير خارجية تركيا عن ترحيبه بهذه المحادثات، واكد على استعداد بلاده لتقديم كافة انواع الدعم اليها.

كما استعرض الوزيران الايراني التركي، في هذا الاتصال، عددا من القضايا القنصلية، بما في ذلك قضايا تتعلق بالرعايا الايرانيين في تركيا؛ حيث اكد فيدان على متابعتها.

انتهى ** ح ع