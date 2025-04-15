حماس : صمت المجتمع الدولي على الإبادة الجماعية في غزة أمر مقلق

وأعلنت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء : للأسبوع السابع على التوالي، تواصل حكومة الاحتلال الفاشي، منع دخول جميع المواد الأساسية اللازمة للحياة، من إمدادات غذائية وأدوية ووقود إلى قطاع غزّة، فضلا عن استهدافها آبار المياه ومحطات التحلية، وعرقلة عمليات الإغاثة ومراكز توزيع الطعام داخل القطاع.

وأضافت : هذا الواقع الكارثي الذي تفرضه حكومة الاحتلال بشكل معلن على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، يتعرضون يوميًا لمجازر منهجية، يُشكّل ركنًا أساسيًا في جريمة إبادة جماعية مُخطّط لها، ويُمعن قادة الاحتلال المجرمون في تنفيذها وسط صمت دولي مريب.

وطالبت حماس، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فورية وجادّة لإجبار الاحتلال على وقف سياسة التجويع الجماعي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزّة، وإعادة الاعتبار لمنظومة القوانين والمواثيق الدولية التي تُنتهك يوميًا على يد حكومة مجرم الحرب نتنياهو".

كما جددت نداءها إلى "الدول العربية والإسلامية، حكومات وشعوبا وأحزابا، لاتخاذ موقف تاريخي ينهي هذا الحصار الظالم عن غزة"؛ مؤكدة بأنّ "الفعل الرسمي والشعبي المناصر لشعبنا يجب أن يكون بمستوى المرحلة، وما يحمله العدوان الصهيوني المتصاعد من مخاطر على شعبنا وعلى شعوب المنطقة بأسرها".

انتهى**9365 / ح ع **

_____________________

المصدر / سما



