١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٥٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85804465
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ممثل حماس لدى إيران : يجب إعلان الجهاد العام في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين

١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٥٩ م
رمز الخبر: 85804465
ممثل حماس لدى إيران : يجب إعلان الجهاد العام في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين

طهران /15 نيسان/ أبريل/ إرنا- دعى ممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية - حماس لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية "خالد القدومي"، إلى إعلان الجهاد العام في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين.

وجاء  في تصريح القدومي خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بمشاركة خبراء وإعلاميين في مكتب جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني بطهران : اليوم، وبعد مرور ما يقرب من 16 شهرا على بداية حرب غزة، ظهر الوجه القبيح والبشع للمجرمين الصهاينة بشكل كامل، متابعا : هذه المعركة اندلعت بضوء أخضر وتواطؤ كاملين من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى؛ وبذلك فقد تحولت المعركة بين الحق والباطل.

وأردف هذا القيادي في حركة حماس : اليوم لدينا في غزة ما يقرب من 165 ألف شهيد وجريح، وجرائم الكيان الصهيوني ترتفع بشكل يومي؛ مردفا : اليوم، لقد ولت مرحلة إعلان الدعم والتأييد لغزة، وبل حان الوقت لإعلان الجهاد العام في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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