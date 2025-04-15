ممثل حماس لدى إيران : يجب إعلان الجهاد العام في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين

وجاء في تصريح القدومي خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بمشاركة خبراء وإعلاميين في مكتب جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني بطهران : اليوم، وبعد مرور ما يقرب من 16 شهرا على بداية حرب غزة، ظهر الوجه القبيح والبشع للمجرمين الصهاينة بشكل كامل، متابعا : هذه المعركة اندلعت بضوء أخضر وتواطؤ كاملين من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى؛ وبذلك فقد تحولت المعركة بين الحق والباطل.

وأردف هذا القيادي في حركة حماس : اليوم لدينا في غزة ما يقرب من 165 ألف شهيد وجريح، وجرائم الكيان الصهيوني ترتفع بشكل يومي؛ مردفا : اليوم، لقد ولت مرحلة إعلان الدعم والتأييد لغزة، وبل حان الوقت لإعلان الجهاد العام في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين.

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