عشائر قطاع غزة : سلاح المقاومة خط أحمر

وأوضح "الملتقى" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن "سلاح المقاومة هو ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي طرف التنازل عنه طالما هناك شبر من الأرض الفلسطينية المقدسة تحت الاحتلال"؛ مؤكدا بأنه "لا يجوز لأي فصيل التنازل عنه، الفلسطيني لن يتنازل عن شرفه في سلاحه وكفاحه لنيل حقوقه المشروعة".

وأضاف البيان : سلاح المقاومة بتواضعه أمام الترسانة العسكرية الاجرامية للمحتل، هو صمام أمان وبارقة أمل للشعب الفلسطيني نحو الحرية"؛ معتبرا، أن "سلاح المقاومة خط أحمر لا يجوز المساس به تحت اي ظرف ومن اي جهة، ولا يمكن القبول بأي تسويات أو صفقات".

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المصدر/ شبكة القدس