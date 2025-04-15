١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85804503
T T
٠ Persons

سمات

القسام : انقطاع الاتصال مع آسري جنديٍّ "إسرائيلي" - أمريكي اثر قصف صهيوني

١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٤١ م
رمز الخبر: 85804503
القسام : انقطاع الاتصال مع آسري جنديٍّ "إسرائيلي" - أمريكي اثر قصف صهيوني

طهران / 15 نيسان / أبريل / إرنا - أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسَّام - الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الاسرائيلي - الامريكي "عيدان ألكسندر"، بعد قصف صهيوني مباشر استهدف مكان تواجدهم.

واضاف أبو عبيدة في تدوينة له عبر منصة "تليجرام" للتواصل الاجتماعي اليوم : إننا لا نزال نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة؛ مبينا، أن "تقديرات القسام تشير إلى أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

ويوم السبت الماضي، بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، تسجيلا مصورا للجندي "الإسرائيلي" الأسير لديها، عيدان ألكسندر، والذي يحمل الجنسية الأميركية ايضا، يتهم فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتن ياهو، بالتخلي عن الأسرى في غزة وعرقلة صفقة التبادل.

وقال ألكسندر في التسجيل، ان "الجميع كذبوا علي شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والجيش"؛ مؤكدا بان "الوقت ينفد أمام الأسرى.. نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، ولا أمل لدينا".

وأشار إلى أنه سمع قبل 3 أسابيع بأن حماس مستعدة لإطلاق سراحه لكن "إسرائيل" رفضت وتركته أسيرا.

وهاجم ألكسندر رئيس وزراء الاحتلال قائلا : كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور.

كما عاتب الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب، متسائلا : لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو؟!

انتهى ** ح ع 

_________________________
المصدر / وكالة شهاب للانباء

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .