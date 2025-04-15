كبير الدبلوماسيين الروس في فيينا يلتقي غروسي قبل توجهه الى طهران

وأفادت "إرنا"، بأن "أوليانوف" نشر رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الثلاثاء (15 أبريل 2025)، معلنا : التقيت اليوم برافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد ناقشنا بشكل خاص الاتصالات المقبلة بين الوكالة وإيران.

وسيتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا (الأربعاء 16 أبريل 2025) إلى طهران، حيث يجري مباحثات مع وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانيين.

وتأتي زيارة غروسي إلى طهران، في إطار استمرار التفاعلات والتعاون بين الجانبين؛ حسب ما أفاد به مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي".

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