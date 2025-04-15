١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:١٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85804544
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حماس تدعو العالم لأيام غضب نصرة لغزة

١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:١٩ م
رمز الخبر: 85804544
حماس تدعو العالم لأيام غضب نصرة لغزة

طهران /15 نيسان/ أبريل/ إرنا- دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية - حماس، إلى اعتبار ايام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، أيّام غضب عالمي بوجه الاحتلال الإسرائيلي، ورفضا للدعم الأمريكي وتواطؤ المجتمع الدولي مع الإبادة في قطاع غزة.

وأعلنت الحركة عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء : في ظلّ استمرار العدوان الصهيوني على غزّة وتصاعد المجازر بحق المدنيين الأبرياء بدعمٍ أمريكيّ كامل وصمتٍ دوليّ مريب، نطلق نداء عاجلا لأمتنا العربية والإسلامية، ولكلّ أحرار العالم، للمشاركة الفاعلة في أسبوع عالمي تحت عنوان : "غزة تستصرخكم".

وطالبت الحركة، "بحشد الطاقات والوسائل خلال الأسبوع القادم دعماً لصمود غزّة، وتنديدا بالعدوان، ومطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية، عبر تصعيد كلّ أشكال الحراك التضامني من مسيرات واعتصامات ووقفات غاضبة في العواصم والمدن وساحات العالم".

كما ثمنت حماس، "الدعوات الشعبية والنقابية العالمية"؛ مؤكدة دعمها للنداءات التي تطالب بيوم عالمي للإضراب الطلابي والنقابي الثلاثاء 22 أبريل في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والنقابية حول العالم، إسنادا لغزّة.

وتابعت : صرخات الأطفال وأنين الجرحى والمرضى وآهات الجوعى والمشردين تستصرخ الضمائر الحيّة، وتحمّل الجميع مسؤولية إنسانية وتاريخية للمشاركة في هذا الأسبوع العالمي، وكسر الصمت المعيب، حتى يتوقّف العدوان ويرتفع الحصار.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر / وكالات
 

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