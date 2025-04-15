عارف: لا نعول على المفاوضات لحل مشاكل البلاد

وقال عارف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء اثر لقاء كبار المسؤولين في البلاد مع قائد الثورة الاسلامية: لقد حددت الحكومة الرابعة عشرة (الحالية) منذ اليوم الأول لعملها مسارها في إطار السياسات العامة والخطة التنموية السابعة، ونهجها تجاه القضية المشار اليها هو نفس النهج الذي أكد عليه سماحة قائد الثورة مراراً وتكراراً في الماضي. وهذا يعني عدم ربط القضايا غير ذات الصلة، واتخاذ موقف إيماني بالتعامل مع جميع البلدان، باستثناء الكيان الصهيوني، في ظل الظروف المناسبة وفي الظروف التي تكون لنا فيها اليد العليا ونستطيع التفاوض من وجهة نظر التعامل والمعنى الحقيقي للتفاوض.. نحن منفتحون على التفاوض والحوار، ولكن في ظل ظروف مناسبة ومتوازنة.

واضاف: استراتيجيتنا في القضايا الوطنية هي أننا لا يجب أن ننظر إلى الخارج، بل يجب أن ننظر إلى الداخل. إن البلاد تمتلك إمكانيات هائلة في كافة المجالات، لكننا لم نستغلها بالشكل الكافي.وتابع: في الحكومة الرابعة عشرة، لدينا رؤية مفادها أن الشعب هو محور كل ما نقوم به وإن توفير الموارد هو مسؤولية الشعب أيضًا.

وقال عارف: اننا لم نعول على هذه المفاوضات، ولا على أي علاقة محددة مع أي بلد، على الرغم من أننا نتفاعل مع جميع البلدان المهتمة بإقامة علاقة معنا، مع الأولويات التي لدينا - البلدان المجاورة، البلدان الأفريقية، البلدان الكبيرة التي تتمتع بمكانة اقتصادية وخبرة ناجحة في القارة العجوز.واردف: لذلك فإن موقفنا هو نفس ما قاله سماحة قائد الثورة اليوم، ولحسن الحظ فإن عملية التفاوض غير المباشر التي لدينا مع أمريكا تتقدم إلى الأمام ونأمل في نهاية المطاف أن يتحقق في هذه المفاوضات ما فيه مصلحة البلاد والشعب.

واكد ان موقفنا هو أنه ينبغي تجنب الافراط والتفريط وقال: لا ينبغي لنا أن نصدر الاحكام المسبقة. نحن لا نقول أنه لا ينبغي طرح التعليقات، ولكن ينبغي أن تكون هذه التعليقات مساهمة في المفاوضات. الآن، سواء كان الأمر تفاؤلاً مفرطاً أو تشاؤماً مفرطاً، فكلاهما سيئ.

وتابع: يجب دعم المفاوضين الذين يتفاوضون نيابة عن الدولة وليس الحكومة. وإذا كانت هناك وجهات نظر، فيجب أن تكون متاحة لهم من خلال آليات وأساليب مختلفة.

وقال عارف: الآن هنالك دول ليست لديها مشاكل مع أمريكا، الا اننا نرى كيف تتعامل أمريكا معها. لذلك لا ينبغي علينا أن نخلق تفاؤلاً مفرطاً في المجتمع، والذي بدوره سيجعل الناس فيما بعد متشائمين مهما كانت النتائج التي نصل إليها.

وختم تصريحه بالقول: لذلك لا ينبغي لنا أن نرفع التوقعات الآن. ولا ينبغي لنا أن نكون متشائمين أيضًا. وقد توصل النظام إلى هذا الاستنتاج. ولذلك فإن التشاؤم وبعض القضايا التي أثيرت لا تصب في مصلحة المفاوضات والمفاوضين، في رأيي. ويجب أن يحظى المفاوضون بدعم قوي، وإذا كانت النخب لديها رأي، فيجب أن تكون قادرة على التعبير عن آرائها للمفاوضين والحكومة من خلال الأساليب المشتركة، وفي نهاية المطاف، من خلال الاتصالات التي لديهم.

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