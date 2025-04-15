امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع طاجيكستان في مختلف المجالات

وأشار أحمديان خلال استقباله ، الثلاثاء، وزير الدفاع الطاجيكي اللواء إمام علي صابر زادة إلى العلاقات الأخوية والطيبة بين ايران وطاجيكستان اللتين لديهما لغة مشتركة وتاريخ حضاري وثقافي مشترك، وأكد على تعزيز مستوى العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية والدفاعية والعلمية والتكنولوجية والأمنية بين البلدين.

وشرح المجالات العديدة للتعاون الثنائي والإقليمي، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان إلى طاجيكستان، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

وأعرب أحمديان عن ارتياحه لحل النزاعات الحدودية بين طاجيكستان وبعض الدول المجاورة، مما يعزز السلام والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى.

من جانبه أشار وزير الدفاع الطاجيكي اللواء إمام علي صابر زادة إلى إرادة الزعيم الطاجيكي في تعزيز العلاقات السياسية والدفاعية والاقتصادية والأمنية الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر الفرص والتهديدات المشتركة للبلدين عوامل في تحفيز وتعزيز العلاقات بشكل أكبر.

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