١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85804663
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غارات أميركية على مناطق مختلفة في اليمن

١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٤٠ ص
رمز الخبر: 85804663
غارات أميركية على مناطق مختلفة في اليمن

طهران / 16 نيسان / ابريل/ارنا- شنت الطائرات الاميركية، مساء الثلاثاء، 15 غارة، استهدف جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة في اليمن بالبحر الأحمر، حسبما افاد مراسل الميادين.

واستهدفت الطائرات الاميركية ايضا مديريتي آل سالم وكتاف في صعدة، شمالي اليمن، بـ13 غارة.

وفي شرقيّ اليمن، استهدف العدوان الأميركي مديرية الزاهر، بحسب مراسل الميادين.

كما استهدف مديرية سفيان في محافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء.

واول أمس الإثنين، شنّت الطائرات الأميركية 15 غارة، استهدفت مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

ومنذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي، تستمر العملية الأميركية الخاصة عبر شنّ الغارات على مناطق واسعة في اليمن، والتي أسفرت عن نحو 340 شهيدا وجريحا، وأضرار كبيرة.

انتهى ** 2342

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