١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٢ ص
رمز الخبر: 85804908
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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بطل المصارعة الإيراني يتوجه إلى السعودية بهدف المساعدة في تطوير المصارعة الحرة

١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٢ ص
رمز الخبر: 85804908
بطل المصارعة الإيراني يتوجه إلى السعودية بهدف المساعدة في تطوير المصارعة الحرة

طهران/16 نيسان/ابريل/ارنا-توجه بطل المصارعة الايراني الحائز على الميدالية الذهبية المشتركة في المصارعة الحرة في أولمبياد لندن 2012 إلى المملكة العربية السعودية لمواصلة العمل في مجال التدريب والتدريس لصالح الاتحاد العالمي للمصارعة.

وبهدف المساعدة في تطوير المصارعة الحرة في السعودية،توجه بطل المصارعة الايراني "كميل قاسمي"، الحائز على الميدالية الذهبية المشتركة في المصارعة الحرة في أولمبياد لندن 2012 إلى المملكة العربية السعودية، لكنه لم يتضح بعد ما إذا كان قاسمي سيعمل مدربا للمنتخب السعودي أم أنه سيتواجد في البلاد كمدرب للاتحاد العالمي.

الجدير بالذكر ان قاسمي عمل سابقا كمدرب رئيسي لفريق المصارعة الكمبودي في شرق آسيا، كما كان أيضا مدربا فنيا للاتحاد العالمي لعدة سنوات.

وقد مُنح قاسمي ذهبية المصارعة الحرة الاولمبية 2012 في لندن،بصورة مشتركة مع الروسي "بيلال ماخوف"، من قبل اللجنة الاولمبية رسميا.

وذلك ان ظهرت نتيجة اختبار المنشطات ايجابية للمصارعين الاوزبكيين "ارتور تايمازوف" و"دافيد مانشفيلي" الفائزين حسب التسلسل بالمركزين 1 و 2 لبطولة المصارعة الحرة للوزن الثقيل 2012.

و حصل قاسمي على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016، وعلى الميدالية الفضية في بطولة العالم هي واحدة من الأوسمة الأخرى التي حصل عليها هذا البطل الإيراني.

كما فاز المصارع الإيراني السابق بالميدالية الذهبية في عام 2014 والميدالية الفضية في بطولة آسيا في عامي 2011 و2015.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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