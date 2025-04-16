متحدث القضاء: الأعداء يريدون تهميش المُثل العليا للقضية الفلسطينية

وفي اوّل مؤتمر صحفي له في العام الايراني الجديد، اشار المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "اصغر جهانكير" الى ان الشعب الايراني معروف بالعالم بنُبله واخلاصه ومحبته، متمنيا التوفيق لجميع المواطنين.

وتابع جهانكير ان البلاد اليوم، و أكثر من أي وقت مضى، بحاجة للوحدة الوطنية والارادة الصلبة، لأن العدو برز بكل قوته وهمجيته لتنفيذ مخططهم الشرير الذي يسعى الى تحقيقه منذ سنوات وخلق نظام إقليمي وتغيير خارطة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية "إنهم بموجب هذا المخطط يريدون حماية الكيان الصهيوني من مقاومة الشعب، ووضع هذا الكيان الفارغ والمزيف في الجانب الآمن من المنطقة، وتهميش المثل العليا لفلسطين وقضيتها."

وضمن إشارته إلى استمرار وتواصل جرائم الكيان الصهيوني وداعميه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وخاصة اهل غزة،اوضح جهانكير بأنه وعلاوة على اعتداءاته المشينة في المنطقة، أطلق الكيان الصهيوني عملية واسعة النطاق سعيا منه لضخ أخبار كاذبة تُظهر أن الجمهورية الإسلامية الايرانية أصبحت ضعيفة، بينما هو واضح ومعلوم للجميع أن إيران أقوى من ذي قبل وتحظى بدعم شعبي من خلال سيناريوهات أعدائها.

هذا واكد المتحدث باسم السلطة القضائية عاى ان السلك القضائي يقظ ولن نسمح للبعض اللعب لصالح العدو.

كما اكد على ان إيران لا تسمع بدفع فدية لاي قوة وفي اي وضع كان وتستخدم خياراتها الضرورية في الوقت المناسب للرد على تهديدات العدو، مضيفا بان القضاء يقظ ويسهر على منع البعض من اللعب لصالح العدو وتحويل أجواء الأمل في البلاد إلى يأس واحباط.

وفي إشارة إلى المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، اعتبر جهانكير هذا الإجراء متوافقا مع المصالح الوطنية وإرادة الجمهورية الإسلامية، موضحا بأن إيران تستفيد من الفرص التي توفرها الدبلوماسية .

وبالاشارة الى شعار العام الايراني الجديد الذي سماه قائد الثورة الاسلامية بـ "الاستثمار من أجل الإنتاج"، قال جهانكير: على الرغم من أن الجزء الأكبر من هذا الشعار وتحقيقه هو من مسؤولية الحكومة والسلطة التنفيذية في البلاد، إلا أن السلطة القضائية أعدت أيضا برامج خاصة في جميع فروعها للاستثمار من أجل الإنتاج، وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الحكومة والمستثمرين.



وفي إشارة إلى يوم الجمهورية الإسلامية، اعتبر جهانكير ان الجيش الايراني في مرحلة الدفاع المقدس (الحرب المفروشة الايرانية-العراقية/ 1980-1988) فتح بقتاله الباسل في مختلف المجالات وبالتعاون مع التعبئة (البسيج) وحرس الثورة الاسلامية، فصلا جديدا في العالم.

واضاف المتحدث باسم القضاء، بان ابناء الجيش اظهروا للعالم اليوم قدراتهم كقوة عسكرية،معتبرا بأن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو سند قوي لإيران وللإسلام وللثورة الاسلامیة، موضحا بان هذا الجيش مخلص وفعال في خجمة الشعب حيث يتواجد دائما اثناء الكوارث الطبيعية وغيرها.

وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية ، انه ومنذ سنوات، تحاول امريكا شل الاقتصاد الايراني بعقوباتها القاسية، وتستهدف سبل عيش الشعب، موضحا انه وفي هذا الاطار،فإن المخرج من هذه الأزمة يكمن في الوحدة والتعاطف ودعم الشعب ومساعدته، بالإضافة إلى بذل الجهود لخدمته حتى تفشل هذه الخطوة الخبيثة.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية أن رئيس السلطة القضائية أكد في لقاءات مختلفة على عدة نقاط باعتبارها العناوين الرئيسية لدور السلطة القضائية في تحقيق شعار العام ومن بينها "أمن الاستثمار".وعليه افاد جهانكير ، بان السلطة القضائية ترى أن من واجبها ضمان أمن الاستثمار في البلاد في إطار استراتيجيات الاستثمار للإنتاج، موضحا انه وعلى الرغم من أن إرساء هذا الأمن يتطلب إجراءات خارج نطاق القضاء ويشمل كافة أركان ومؤسسات النظام، إلا أنه مما لا شك فيه أن دور القضاء متميز وفعال وحاسم، مؤكدا على تواجد السلك القضائي بالساحة بكامل طاقته وجهوزيته لدعم المستثمرين على أي مستوى يرغبون فيه للاستثمار.

انتهى**ر.م