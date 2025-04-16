عراقجي: تصريحات ويتكوف المتناقضة ليست بناءة/ أحمل رسالة قائد الثورة لفلاديمير بوتين

وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم، وفي حديث للصحفيين،قال وزير الخارجية الايراني: لقد سمعنا من الأمريكان مواقف مختلفة وبعضها متناقض، وهذا لن يساهم بأي حال من الأحوال في عملية التفاوض الصحيحة.

واعرب عن امله في ان يتم التمكن من البدء في المفاوضات بشأن إطار اتفاق محتمل،في حال قدم الجانب الامريكي مواقف بناءة في هذا الاطار.

وتابع عراقجي: يجب التعرف على وجهات النظر الحقيقية للجانب الأمريكي خلال المفاوضات،معربا عن امله في ان يتم التمكن من البدء في المفاوضات بشأن إطار اتفاق محتمل،في حال قدم الجانب الامريكي مواقف بناءة في هذا الاطار.وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن العمل سيصبح صعبا في ظل هذه المواقف المتناقضة والمتعارضة.

طاولة المفاوضات ستظهر المواقف الحقيقية

وفيما يتعلق بتصريحات المفاوض الامريكي ستيف ويتكوف، بشأن التخصيب الصفري، قال عراقجي: وكما ذكرت مسبقا، فقد سمعنا خلال هذه الفترة مواقف متضاربة ومتناقضة، وتحدث ويتكوف عن عدة نماذج حتى الآن وستظهر طاولة المفاوضات المواقف الحقيقية.

أحمل رسالة قائد الثورة للرئيس الروسي

وردا على سؤال حول هدفه من زيارة روسيا ، قال عراقجي: "هدفي هو نقل رسالة مكتوبة من قائد الثورة الاسلامية الى القيادة الروسية، ومن المؤمل أن يتم عرض هذه الرسالة خلال لقائي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المفاوضات ستكون على قدم المساواة وفي جو من الاحترام

وبخصوص استمرار الضغوط على إيران خلال المفاوضات،اكد وزير الخارجية على ان مواقف ايران واضحة وثابتة ،ولن يحقق الطرف الاخر شيئا بالضغط.

ومضى يقول انه إذا كانت المفاوضات على قدم المساواة وفي أجواء محترمة فيمكن أن تستمر، ولكن من خلال الضغط وفرض المواقف لن يتم التوصل إلى شيء، وقد أثبتت ايران ذلك عمليا وفي مواقفها، لافتا الى ان ايرن ستحضر المفاوضات بهدوء وسلام، دون أن تتأثر بأي ضغوط.

مستوى التخصيب غير قابل للتفاوض

وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي نقاش في الجولة الأولى من المحادثات الايرانية-الامريكية غير المباشرة حول مستوى التخصيب داخل إيران،قال عراقجي: من المؤكد أن تخصيب إيران لليورانيوم قضية حقيقية ومقبولة وصادقة، ونحن مستعدون لبناء الثقة بشأن المخاوف المحتملة، ولكن مبدأ موضوع التخصيب غير قابل للتفاوض.

انتهى**ر.م