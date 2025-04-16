ايران تعتبر الهجمات العسكرية الامريكية على اليمن، تهديدا سافرا للسلام والامن الدوليين

وقال بقائي اليوم الاربعاء ان الغارات الجوية الامريكية على اليمن، غير شرعية وتمثل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد الاساسية للقانون الدولي واكد ان هذه الغارات تزيد من تجرؤ الكيان الصهيوني على مواصلة الابادة الجماعية في فلسطين المحتلة وتصعيد التدهور الأمني في المنطقة فحسب.

وعبر الناطق باسم الخارجية عن تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الشعب اليمني المقاوم الذي يدعم بما يمليه عليه واجبه الانساني وبقوة، الشعب الفلسطيني المظلوم أمام الاحتلال والابادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني معتبرا الغارات الجوية الامريكية على اليمن وانتهاك سلامة تراب هذا البلد، بانهما يشكلان تهديدا سافرا للسلام والامن الدوليين.

ودعا مجلس الامن الدولي إلى انهاء صمته وعدم تصرفه وكذلك الحكومات الاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامي إلى التحرك الشامل والمؤثر لوقف انتهاك القانون وخرق السلام والامن الدوليين والتنديد بالعدوان على اليمن.