١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:١٩ م
رمز الخبر: 85805332
T T
٠ Persons
journalistلیلا موسی زاده

سمات

جيش الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من غزة في ظل ظروف صحية صعبة

١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:١٩ م
رمز الخبر: 85805332
جيش الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من غزة في ظل ظروف صحية صعبة

طهران/16نیسان/ ابریل/ارنا-أفرج جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الأربعاء، عن 10 أسرى غزيين اعتُقلوا من مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهرًا.

وتم الإفراج عن الأسرى عبر معبر "كرم أبو سالم" الواقع في جنوب القطاع، حيث أفاد مراسلون بأنهم يعانون من ظروف صحية ونفسية صعبة نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له في السجون الإسرائيلية.

بعد الإفراج، تم نقل الأسرى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، حيث تعمل فرق طبية على إجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه غزة من أوضاع إنسانية متدهورة، مما يثير القلق بشأن حقوق الأسرى وظروف اعتقالهم. 

ومن المتوقع أن تثير هذه الحادثة ردود فعل متباينة في الأوساط الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يواجهها الأسرى المحررون.

انتهى**

٠ Persons
journalistلیلا موسی زاده

سمات

تعليقك

You are replying to: .