جيش الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من غزة في ظل ظروف صحية صعبة

وتم الإفراج عن الأسرى عبر معبر "كرم أبو سالم" الواقع في جنوب القطاع، حيث أفاد مراسلون بأنهم يعانون من ظروف صحية ونفسية صعبة نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له في السجون الإسرائيلية.

بعد الإفراج، تم نقل الأسرى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، حيث تعمل فرق طبية على إجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه غزة من أوضاع إنسانية متدهورة، مما يثير القلق بشأن حقوق الأسرى وظروف اعتقالهم.

ومن المتوقع أن تثير هذه الحادثة ردود فعل متباينة في الأوساط الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يواجهها الأسرى المحررون.

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