طبيب فلسطيني یتعرّض لـ'ترويع جسدي ونفسي' في سجون الاحتلال

وقال الطبيب حسام أبو صفية المعتقل في سجون الاحتلال، إنه يتعرّض لـ”ترويع جسدي ونفسي” في “ظروف غير إنسانية”، وفق رواية محاميته لوكالة فرانس برس، متحدثة عن “رحلة عذاب” مدير مستشفى كمال عدوان في غزة.

وأصبح أبو صفية البالغ من العمر 52 عاما معروفا على نطاق واسع منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المستشفى الواقع في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، إذ كان يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثا عن معاناة المرضى والجرحى والنازحين داخل المستشفى ورافضا الإنذارات الإسرائيلية المتكررة بإخلائه.

في 27 كانون الأول/ديسمبر، اقتحمت قوات الإحتلال المستشفى الذي قالت إنه يشكّل “مركزا إرهابيا” لحركة حماس، وأجبرت نزلاءه على إخلائه واعتقلت العشرات من العاملين في القطاع الطبي داخله، ومن بينهم أبو صفية.

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