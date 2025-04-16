١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85805447
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شهيد إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان

١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٠ م
رمز الخبر: 85805447
شهيد إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان

طهران /16 نيسان/ أبريل/ إرنا- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية ارتقاء شهيد في الغارة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا سيارة في جنوب البلاد.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية في بيان اليوم الأربعاء أن المسيرة المعادية استهدفت سيارة في وادي الحجير جنوبي البلاد.

وأشار المركز إلى ارتفاع حصيلة الغارة التي شنها الاحتلال أمس على سيارة في بلدة عيترون إلى شهيدين بعد استشهاد الجريح الفتى البالغ من العمر 17 عاما متأثرا بإصابته البليغة.

وتابع : إنّ الاعتداءات الإسرائيلية شملت في الساعات الأخيرة مركز كشافة الرسالة في بلدة طيرحرفا والذي جرى استهدافه بغارة ليلا مؤكدا أنّ هذا "يناقض كل الأعراف والقوانين الدولية".

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المصدر/الميادين

 

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