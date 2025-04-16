١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٥٤ م
رمز الخبر: 85805458
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journalistکاظم شماعییان

السفير الايراني: عراقجي سيزور موسكو للتشاور مع كبار المسؤولين الروس

١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٥٤ م
رمز الخبر: 85805458
السفير الايراني: عراقجي سيزور موسكو للتشاور مع كبار المسؤولين الروس

موسكو/ 16 نيسان/ابريل/ارنا – قال السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي ان وزير الخارجية عباس عراقجي واستمرار للاتصالات على مستوى عالٍ بين ايران وروسيا، سيزور موسكو يوم غد الخميس للتشاور مع كبار المسؤولين الروس.

وكتب جلالي في منشور على منصة "اكس": ان جدول اعمال الزيارة يتضمن المضي قدما في العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والتعامل الدولي.

واضاف: في خضم التطورات الدولية المهمة، فان التواصل الوثيق والمستمر والمبني على الثقة بين مسؤولي ايران وروسيا، يخدم مصالح شعبينا والسلام والاستقرار الاقليميين والدوليين.

وكان عراقجي قد ابلغ الصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء حول زيارته الى روسيا ان هدفه يتمثل في نقل رسالة خطية من قائد الثورة الاسلامية الى القيادة الروسية، موضحا انه سيسلم هذه الرسالة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه به.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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