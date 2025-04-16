حماس والجهاد تنددان بتدنيس "بن غفير" للمسجد الأقصى

وأعلنت حركة حماس في بيان اليوم الأربعاء أنّ الاقتحام الذي نفّذه بن غفير، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأداء طقوس تلمودية استفزازية فيه، يأتي في إطار سياسة عدوانية ممنهجة تستهدف تهويد المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى.

وحذّرت الحركة من مغبّة استمرار هذه الاعتداءات، وحمّلت كيان العدو كامل المسؤولية عن تداعياتها، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد، مهما كلّف ذلك من تضحيات.

وفي سياق متصل، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بيانا قالت فيه : إنه في ظل حرب الإبادة المفتوحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتدمير الممنهج للمخيمات في الضفة المحتلة، تتعمد حكومة الكيان الغاصب إلى إهانة مقدسات الأمة في فلسطين، وفي مقدمتها تدنيس ما يسمى بوزير الأمن القومي في الكيان، إيتمار بن غفير.

وأشار البيان إلى أن بن غفير قاد مجموعة من المستوطنين، للمسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل، وقاموا بالتراقص في باحاته، إضافة إلى الاعتداءات وعمليات التدنيس المتواصلة في المسجد الأقصى.

وفي ختام البيان جددت الحركة التأكيد على أن قوى المقاومة لن تتخلى عن واجبها في مقاومة هذه الجرائم بكل إمكانياتها، ومواجهة كيان العدو وممارساته الوحشية التي تنتهك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية.

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المصدر/ وكالة سما



