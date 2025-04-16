رافايل غروسي في طهران

ومن المقرر ان يجري غروسي خلال الزيارة التي تستغرق يومين، محادثات مع المسؤولين الايرانيين حول تنفيذ قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية الذي صودق عليه في خريف العام الماضي.

وسيلتقى غروسي مساء اليوم، وزير الخارجية عباس عراقجي.

وكانت الزيارة الاولى للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران في الحكومة الرابعة عشرة، قد تمت يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، التقى خلالها رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ومساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وقبيل زيارته الحالية لايران، قال غروسي لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "اننا لسنا جزء من الحوار الثنائي بين السيد عراقجي والسيد فيتكوف، لكننا لسنا غير مكترثين إزائه. انهم يعرفون جيدا ان علينا ابداء رأينا حول اي اتفاق محتمل لان علينا تاييده."